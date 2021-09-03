Не можу зняти зарплату і борг за комуналку зростає.

Клієнту Приватбанку заблокували карту і заарештували рахунок через борги за комунальні послуги.

Про це повідомляє Politeka.

"Мені заблокували карту Приватбанку з в'язі із заборгованістю за комуналку. Тепер не можу зняти зарплату і борг за комуналку зростає. Довелося міняти роботу", - розповів клієнт банку на спеціальному форумі.

Потерпілий додав, що через дії Банку був змушений змінити роботу. Відзначимо, що подібним чином діють не тільки в ПриватБанку, але і в інших фінансових установах. Рішення про блокування картки банк приймає на підставі запиту, отриманого від виконавчої служби.

У самому Приватбанку підкреслили, що діють відповідно до законодавства. У законі прописано, що на рахунок можуть бути накладені обмеження, якщо надійшов відповідний лист від представників виконавчої служби.

Згідно із законом в нашій країні банк має право позбавити клієнта доступу до зарплатної картки або заблокувати рахунок за різні борги: по кредиту, за комунальні послуги або аліменти. Для такої дії необхідно лише, щоб почалося виконавче провадження, пов'язане з відшкодуванням боргів. Також необхідною умовою залишається рішення суду, але в ряді випадків, включаючи комунальні борги, він проходить відповідно до спрощеної процедури.

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