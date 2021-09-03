ПриватБанк 4 вересня з першої години ночі до шостої ранку не проводитиме транзакції, зупинить роботу терміналів і мобільного додатку.

Про це повідомили в прес-службі Приватбанку.

"Тимчасово не працюватимуть транзакції по картах, Приват24 для фізосіб і бізнесу, LiqPay, а також мережа банкоматів, терміналів і POS-терміналів банку", - зазначили в банку.

Там додали, що технічні роботи проводять, щоб клієнти в майбутньому без проблем змогли проводити різні операції, а також платити за покупки, при цьому "Приват" повинен витримувати ще більші навантаження. Клієнтів попросили запастися готівкою і вибачилися перед ними за надані незручності.

Раніше ми повідомляли, що в ПриватБанку планують до 2024 року звільнити шість тисяч співробітників, а також закрити близько трьохсот відділень по всій країні. Відповідну стратегію затвердили в українському Кабміні. Банку належить скоротити кількість відділень до 1250, а співробітників повинно залишитися не більше 15,5 тисяч. Таким чином витрати банку повинні скоротитися до 8,3 мільярдів гривень, проти нинішніх 11,4. У профспілці з несхваленням оцінили таку стратегію і звернулися до керівництва банку з проханням створити план оптимізації, якої не буде припускати масових звільнень співробітників.

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