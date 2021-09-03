На місце події екстрено викликали правоохоронців
У Шевченківському районі Києва в п'ятницю, 3 серпня, в школі № 97 розпилили газовий балончик. Школярів негайно вивели з будівлі.
Про це повідомив паблік "Київ Оперативний" в Телеграм-каналі.
Школа знаходиться на вул. Олени Теліги. За словами очевидців, дітей вивели на вулицю і зараз відпускають додому. Деяким учням школи важко дихати і вони постійно кашляють.
Галкін в одних плавках показав, як розважається без Пугачової і дітей, з'явилося відео: "Тримайся там!"
Раптово обірвалося життя знаменитого актора-красеня, йому було всього 40 років: деталі трагедії
Життя відомої актриси обірвалося незабаром після відходу чоловіка: трагічні подробиці
Розчулена кума Дзідзьо Цибульська показала чоловіка, якого приховує багато років: "Обіцяю..."
Андре Тан показав українкам, що буде в моді цієї осені: "На піку популярності"
"Надійшла інформація, що в школі 97, що на Олени Теліги, хтось розбризкав перцевий балончик. Дітей вивели на вулицю і зараз відпускають додому. Деякі зі школярів скаржаться на кашель і тяжкість дихання", – йдеться в повідомленні.
На місці очікують правоохоронців, які мають встановити особу порушника.
Варто відзначити, що пряме попадання в очі рідини перцевого балончика з високою концентрацією активної речовини може привести до появи хімічного опіку чи набряку.
Крім роздратування, вдихання газу викликає напад кашлю, чхання, утруднення дихання. У алергіка високий шанс виникнення набряку легенів, задухи.
Нагадаємо, у Києві консьєржку побили заради телефону і обігрівача.
Як повідомляла Politeka, у Києві на пенсіонера напали у власній квартирі, фото.
Також повідомлялося, що киянку порізали ножем заради мобільного телефону.