На місце події екстрено викликали правоохоронців

У Шевченківському районі Києва в п'ятницю, 3 серпня, в школі № 97 розпилили газовий балончик. Школярів негайно вивели з будівлі.

Про це повідомив паблік "Київ Оперативний" в Телеграм-каналі.

Школа знаходиться на вул. Олени Теліги. За словами очевидців, дітей вивели на вулицю і зараз відпускають додому. Деяким учням школи важко дихати і вони постійно кашляють.

"Надійшла інформація, що в школі 97, що на Олени Теліги, хтось розбризкав перцевий балончик. Дітей вивели на вулицю і зараз відпускають додому. Деякі зі школярів скаржаться на кашель і тяжкість дихання", – йдеться в повідомленні.

На місці очікують правоохоронців, які мають встановити особу порушника.

Варто відзначити, що пряме попадання в очі рідини перцевого балончика з високою концентрацією активної речовини може привести до появи хімічного опіку чи набряку.

Крім роздратування, вдихання газу викликає напад кашлю, чхання, утруднення дихання. У алергіка високий шанс виникнення набряку легенів, задухи.

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