У Києві лось налякав перехожих
Відео опублікував телеграм-канал "Х.Київ".
Чоловік помітив лося, який дуже його налякав. Автор відео так перелякався, що почав робити помилки в мові, чим насмішив користувачів мережі.
Кияни в соцмережах зазначили, що тварина поводилася в рази адекватніше, ніж чоловік, який знімав відео.
"Він агресивний?",- задається питанням автор відео.
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До слова, в метро не пропустили жінку через зовнішній вигляд.
Так, на станції метро "імені Малишева" співробітниця підземки попросила дівчину прикрити оголені плечі, про це повідомила обурена харків'янка в соцмережах.
"А ви знали, що в Харківському метрополітені є дрес-код? Зайшла в метро на Малишева просто карту поповнити.
Наглядачка подумала, що я буду спускатися вниз і зробила зауваження, мовляв, в метро з оголеними плечима заходити не можна», - обурилася дівчина.
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