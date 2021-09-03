У Києві лось налякав перехожих

Відео опублікував телеграм-канал "Х.Київ".

Чоловік помітив лося, який дуже його налякав. Автор відео так перелякався, що почав робити помилки в мові, чим насмішив користувачів мережі.

Кияни в соцмережах зазначили, що тварина поводилася в рази адекватніше, ніж чоловік, який знімав відео.

"Він агресивний?",- задається питанням автор відео.

До слова, в метро не пропустили жінку через зовнішній вигляд.

Так, на станції метро "імені Малишева" співробітниця підземки попросила дівчину прикрити оголені плечі, про це повідомила обурена харків'янка в соцмережах.

"А ви знали, що в Харківському метрополітені є дрес-код? Зайшла в метро на Малишева просто карту поповнити.

Наглядачка подумала, що я буду спускатися вниз і зробила зауваження, мовляв, в метро з оголеними плечима заходити не можна», - обурилася дівчина.

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