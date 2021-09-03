У Могилів-Подільському районі Вінницької області викрали одинадцятирічну дівчинку.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції у Вінницькій області.

За підозрою у злочині правоохоронці затримали 56-річного чоловіка, якого неодноразово притягували до відповідальності за майнові та насильницькі злочини. За даними слідства, він спробував зґвалтувати дівчинку, попередньо здійснимо її викрадення.

Поліцейським вдалося затримати підозрюваного і звільнити дівчинку. Його відправили в ізолятор. Якщо провину чоловіка доведуть в суді, він може отримати термін до 15 років. Поліцейські розповіли, що до них звернулася мати дівчинки. Вона розповіла, що дитину забрав до себе односельчанин і силою утримує у власному будинку.

Прибулі за адресою правоохоронці вибили двері приватного будинку, в якому затриманий замкнув дівчинку. Її вдалося звільнити. За попередніми даними, чоловік побачив дівчинку, коли та поверталася від своєї подруги. Він пригрозив їй розправою, посадив в коляску мотоцикла і відвіз з собою.

За даними правоохоронців, затриманий душив дівчинку, змушував пити алкоголь і погрожував вбивством. Зараз їй допомагають психологи. Криміналісти прибули на місце злочину і зібрали речові докази.

Нагадуємо, що харків'янин забрав дитину у матері і зник

Як повідомляла Politeka, неадекват кидався на перехожих з лавкою в руках

Також Politeka писала, що банда ромів розперезалася в Києві