В Україні найближчими днями прогнозують настання морозів і зниження температури до нуля градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"6 вересня на поверхні грунту очікуються заморозки від нуля до трьох градусів", - сказано в повідомленні.

В Укргідрометцентрі розповіли, що 6 жовтня вдень очікується температура від 12 до 18 градусів. При цьому на Закарпатті, а також у південній частині України вночі буде від 7 до 12 градусів, а вдень від 16 до 21.

Синоптики прогнозують, що жовтень принесе в Україну більш холодну погоду, ніж наступні Листопад з груднем. Перший сніг в нашій країні може випасти в другій половині жовтня.

За даними синоптиків, в жовтні почали себе проявляти процеси передзим'я, тому за рівнем холоду він здатний обігнати два наступні місяці. За подібним явищем вже кілька останніх років спостерігають вчені, які вивчають погоду. За умови, що в другій половині жовтня сильно похолодає, вже тоді українці можуть стати свідками дощу, снігу і навіть утворення снігового покриву. Синоптики звертають окрему увагу на те, що сезонний поділ року в нашій країні все більше зміщується. Однак незважаючи на різке похолодання в жовтні, два наступні місяці повинні повернути в нашу країну теплу погоду.

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