У чотирьох регіонах України показник захворюваності коронавірусом COVID-19 вже не відповідає "зеленій" зоні
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Так, станом на 4 вересні рівень захворюваності (норма — 75 хворих 100000 населення) перевищено в:
- Києві — 107;
- Луганській області - 135;
- Херсонській області - 85;
- Чернівецької області - 169.
До того ж, Чернівецька область ще й лідер за рівнем завантаженості лікарняних ліжок з киснем — заповнено 37,5% кисневих ліжок.
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Висока динаміка рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом зафіксована в Луганській, Львівській та Полтавській областях.
Додамо, у суботу, 4 вересня, в Україні виявили 1379 нових випадків, 17 людей померли. За минулу добу було госпіталізовано 899 осіб.
Зазначимо, станом на 4 вересня в Україні повністю вакциновано 4 178 665 осіб. У країні офіційно схвалені чотири вакцини: Sinovac, Pfizer/BioNTech, Moderna і Oxford/AstraZeneca.
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