У Київській області прогримів сильний вибух на заводі, в результаті якого постраждали люди
НП сталася ввечері 5 вересня в селищі Гребінки недалеко від Білої Церкви. Про нього повідомила прес-служба поліції регіону на своїй сторінці в Фейсбук.
Близько 16 години правоохоронці отримали від фельдшера швидкої повідомлення про вибух пари на місцевому цукровому заводі. За попередніми даними, на підприємстві вибухнув несправний котел.
На жаль, не обійшлося без постраждалих: травми отримали п'ятеро людей, що знаходилися на території заводу в момент вибуху. Відомо, що двох з них доставили в одну з київських лікарень. Ще трьох забрали до Білоцерківської міської лікарні № 2. При цьому подробиці про стан постраждалих поки не розкриваються.
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З'ясуванням обставин вибуху на заводі зайнялися поліцейські. На місці події працює слідчо-оперативна група. Чим могла бути викликана несправність котла поки невідомо.
Зазначимо, що раніше під Києвом у селі Мар'янівка чоловік помстився своєму боржнику, підклавши йому відро з вибухівкою. В результаті стався вибух, від якого отримав травми син боржника.
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