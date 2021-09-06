Сержіу Мамберті госпіталізували в липні цього року
Бразильський актор театру, кіно і ТБ, режисер, продюсер і драматург Сержіу Мамберті помер 3 вересня в Сан-Паулу на 83-му році життя.
Про це повідомляє радіо 98FM з посиланням на сина артиста.
Мамберті був госпіталізований через проблеми з легенями і помер від поліорганної недостатності. У липні цього року його госпіталізували для лікування пневмонії. Тоді артист провів трохи більше двох тижнів в реанімації, і був виписаний у зв'язку з одужанням.
Біда наздогнала 65-річну Ларису Доліну, її колеги розміщують кадри зі співачкою: "Я вас дуже прошу..."
Кравчука після складної операції і місяця в реанімації вивезли з України: що відомо
Екс-чоловік Білик і Шоптенко Дмитро Дікусар приголомшив зізнанням: "Всесвіт подарував мені..."
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вирішив покинути Україну, кадри зборів: "Тут всі мої речі"
"Молодий Скрябін!": учасник Співають всі змусив Могилевську, Приходько, Матвієнко та інших аплодувати стоячи
У квітні Мамберті, неодноразово названий одним з найкращих акторів Бразилії, випустив автобіографію Ѕегдіо Mamberti: Senhor do Meu Tempo.
Сержіу Мамберті народився 22 квітня 1939 року в Сан-Паулу. Зніматися почав в 1966-му: "Бандит Луїс Вермільї", "Замок Ра-тім - бум", "Клон", "Ненормальні", "Людина, яка кинула виклик дияволу", "3%" - всього близько ста проектів.
У мережі користувачі залишили слова співчуття: "Як сумно", "Спасибі за те, що зробили наше дитинство більш приємним!", "Мої почуття, Лучано! Ось це біль! частина нашого дитинства пішла, але мистецтво вічно", " велика втрата для культури. Велика втрата для Бразилії".
Нагадаємо, обірвалося життя найвеличнішого футболіста, якого прозвали "королем".
Як повідомляла Politeka, обірвалося життя тренера, який вписав своє ім'я в історію українського спорту.
Також Politeka писала, що перестало битися серце українського чемпіона.