У Полтаві екс-випускниця школи почала стріляти по вчителях з арбалета

За попередньою версією, на територію школи №11 міста Полтави зайшла колишня учениця 2002 року народження і поранила з арбалета двох вчителів.

Одна стріла навиліт пройшла руку.

Очевидці описують зловмисницю як "дівчину з зеленим волоссям, схожу на персонажа з мультфільму в стилі аніме".

Кажуть, що вона увірвалася в школу з арбалетом через плече і почала хаотично стріляти в різні боки. У поліції версія, що дівчина навмисне намагалася вбити вчителів.

Прибулі на місце правоохоронці затримали нападницю. Зараз нападниця дає свідчення слідчим.

До слова, у Вінниці на святковій лінійці, яку проводили в школі №4, помер чоловік у віці 71 року.

Трагедія трапилася в шкільному актовому залі. Чоловік був присутній на святі, в якийсь момент йому стало погано.

На місце викликали медиків. Після приїзду швидкої чоловіка спробували повернути до життя, але це виявилося безуспішним.

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