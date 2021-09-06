Поліція Києва звертається до громадян з проханням допомогти

До чергової частини столичної поліції від місцевого жителя надійшла інформація про те, що на вулиці Прирічній він виявив тіло жінки без ознак життя та зі слідами насильства та боротьби.

Про це повідомили в прес-службі столичної поліції. До скоєння злочину можуть бути причетні двоє чоловіків.

Потерпілою виявилася 37-річна уродженка Чернігівської області. Загибла приїжджала до Києва на заробітки і жила в наметі недалеко від водойми, де її тіло виявив киянин.

Правоохоронці опитали заявника та можливих свідків події, переглянули записи з камер відеоспостереження. Попередньо було встановлено, що до злочину причетні двоє чоловіків.



За свідченнями свідків був складений фоторобот одного з чоловіків, який може бути причетний до даного злочину.

На вигляд йому 60-65 років, зріст приблизно 175-180 см, худорлявої статури, смаглявий, очі світлого кольору, має сиве волосся і сиву бороду, з явних особливих прикмет – на верхній щелепи має тільки кілька корінних зубів.

Орієнтування щодо іншого зловмисника: вік близько 25-35 років, зріст приблизно 175-180 см, спортивної статури, коротка зачіска, волосся темного кольору, обличчя кругле.

Поліція Києва звертається до громадян, хто має будь-яку інформацію, яка допоможе в розкритті злочину, з проханням зателефонувати за телефонами: (096) 000-70-25, (044) 418-30-22 або на спецлінію 102. Анонімність і конфіденційність гарантується.

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