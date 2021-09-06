Станом на шосте вересня для паломництва до Умані встигли зареєструватися 27 757 хасидів, які прибудуть в Україну з десяти країн.

Про це повідомили в прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Щоб ознайомити паломників з правилами пожежної безпеки фахівці Держслужби роздають пам'ятки англійською мовою", - сказано в повідомленні.

Рятувальники вже взялися за інформування та профілактичну роботу з прибуваючими в нашу країну зарубіжними гостями. За даними правоохоронців, за час, що минув з початку вересня, в поліції зареєстрували 22 повідомлення, пов'язані з перебуванням нашій країні паломників-хасидів.

У місті Умань спочиває лідер брацлавських хасидів Нахман з Брацлава. Хасиди з різних країн, приїжджають на його могилу щороку, щоб разом відсвяткувати Рош а-Шана. Підкреслимо, що в нинішньому році це свято відзначать сьомого і восьмого вересня.

Через поширення коронавірусу в 2020 році масове святкування провести не вдалося. У 2019 році свято в Умані відбулося, а відвідали його понад тридцять тисяч паломників з усього світу.

Зазначимо, що засновника брацлавського хасидизму Раббі Нахмана з Брацлава зазвичай називають просто Ребе Нахман. Народився він в Меджибожі в 1772 році, а помер в Умані в 1810 році.

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