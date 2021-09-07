Відео неабияк розсмішило місцевого священика

У мерії міста Ромни Сумської області кілька місяців поспіль у приймальні голови міста і під кабінетом керуючої справами виконкому знаходили землю з кладовища. Хто насипав її, вдалося з'ясувати завдяки камерам спостереження.

Про це повідомляє ТСН.

Місцеві жителі вважають, що жінка займалася ритуалами "чорною магією", а земля, яку вона сипала під двері колег – з кладовища. Винуватицею виявилася колега тих, кому вона наводила порчу. Співробітники міськради навідріз відмовляються давати коментарі, тікають, відмахуються, кажучи, що це в минулому.

Незабаром кадровичку звільнили "за власним бажанням", а її наступник каже, що помсти не боїться і в чорну магію не вірить. Сміється і місцевий священик, що і радить іншим.

У Роменській міськраді запевняють, що в чаклунство не вірять, але кабінети освятили. Про всякий випадок.

Натомість героїня відеоролика вважає відео сфальсифікованим та особистою помстою новообраного міського голови. Каже, що чоловік намагався її звільнити, як тільки вступив на посаду. І вона нарешті не витримала.

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