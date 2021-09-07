В авто знаходилися українці, які прямували з України до Польщі

Вранці у вівторок, 7 вересня, поблизу міста Люблін сталася ДТП за участю мікроавтобуса, в якому з України до Польщі подорожувало 8 осіб.

Про це повідомляло Посольство України в Польщі. ЗМІ Любліна пишуть, що в мікроавтобусі було шість жінок і двоє чоловіків. Аварія сталася близько четвертої ранку вівторка.

За кермом мікроавтобуса Mercedes, який їхав у бік Варшави, перебував 32-річний громадянин України.

На автомагістралі мікроавтобус врізався в причіп вантажівки. Водій вантажівки покинув місце ДТП до прибуття швидкої допомоги. Двох постраждалих діставали з мікроавтобуса за допомогою спеціальних інструментів. Одну зі смуг після зіткнення перекрили.

В результаті аварії постраждали 7 громадян України. Всі постраждалі оперативно розміщені в чотирьох госпіталях в Любліні. Станом на зараз, про загрозу життю не повідомляється, стан постраждалих середньої тяжкості.

Зазначається, що для надання консульського супроводу, можливої допомоги постраждалим, до лікарні виїхав черговий консул, встановлюються контакти з родичами.

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