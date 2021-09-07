Попередньо встановлено, що під час ДТП обидва водії були тверезими

Смертельна аварія сталася на трасі "Доманово-Тереблече" в Чернівецькій області. У ДТП загинула 29-річна вагітна жінка.

Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

На місці події поліція з'ясувала, що 50-річний житель села Опришени їхав автомобілем Volkswagen в селі Тереблече. Неподалік КПП "Порубне" водій підібрав пасажирку — свою односельчанку, яка ловила попутку.

Під час руху легковик зіткнувся з вантажівкою MAN, яка в цей час повертала ліворуч. Після зіткнення пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження і померла в реанімаційному відділенні районної лікарні. Жінка перебувала на 6 місяці вагітності.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває досудове розслідування.



Варто зазначити, що в Україні передбачена кримінальна відповідальність за залишення малолітньої дитини в небезпеці і самоті надовго, що спричинило тяжкі наслідки, – це ч.3 ст. 135 Кримінального кодексу. За таке правопорушення загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

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