У Києві вандали знищили кілька електробайків
Інформацію про НП публікує "Київське чтиво".
Прокатний велосипед втопили в одному з фонтанів столиці.
На записі малолітні вандали сказали, що "це вже третій". У столиці часто помічають блогерів і просто дітей, які перетворюють знищення чужого майна на справжнє шоу.
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"А * * реть, коротше, клас", - висловилася дівчина з камерою.
До слова, на Прикарпатті аідлітки пошкодили могили на кладовищі.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці змогли розшукати підозрюваних у злочині - ними виявилися троє неповнолітніх місцевих жителів віком 13 і 14 років.
На їхньому телефоні були знайдені фотографії в моменті наруги над могилами.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 297.
Нагадаємо, що нещодавно підлітки влаштували "вечірку" на кладовищі, відео:"залізла на хрест і..".
Як Politeka писала, що комунальники влаштували "бізнес" у Києві: 6 тисяч доларів за місце на кладовищі.
Також Politeka повідомляла, що після потопу в Одесі знайшли справжнє кладовище вихованців, кадри.