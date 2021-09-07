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У Києві вандали знищили кілька електробайків

Інформацію про НП публікує "Київське чтиво".

Прокатний велосипед втопили в одному з фонтанів столиці.

На записі малолітні вандали сказали, що "це вже третій". У столиці часто помічають блогерів і просто дітей, які перетворюють знищення чужого майна на справжнє шоу.

"А * * реть, коротше, клас", - висловилася дівчина з камерою.

До слова, на Прикарпатті аідлітки пошкодили могили на кладовищі.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці змогли розшукати підозрюваних у злочині - ними виявилися троє неповнолітніх місцевих жителів віком 13 і 14 років.

На їхньому телефоні були знайдені фотографії в моменті наруги над могилами.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 297.

Нагадаємо, що нещодавно підлітки влаштували "вечірку" на кладовищі, відео:"залізла на хрест і..".

Як Politeka писала, що комунальники влаштували "бізнес" у Києві: 6 тисяч доларів за місце на кладовищі.

Також Politeka повідомляла, що після потопу в Одесі знайшли справжнє кладовище вихованців, кадри.