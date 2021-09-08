Погода в Україні знову порадує теплом і сонцем

Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі повідомили, що температура в Україні вирівняється і стане комфортною, а сонячна суха погода дасть українцям можливість насолодитися осінью.

Повідомляється, що в середу, 8 вересня, в Україні буде тепло і сухо. У західних регіонах температура підніметься до 21-24 градусів. Також тепло буде в південних регіонах.

У центрі і східних областях буде на кілька градусів прохолодніше, але все так само комфортно. В середньому в цих регіонах очікується 20-22 градуси.

При цьому ночі вже будуть холодними. Нічна температура в більшості областей коливатиметься в районі 5-8 градусів.

Згідно з прогнозами синоптиків, в найближчі кілька днів на всій території України буде зберігатися сонячна тепла погода без опадів і аномальних температурних стрибків. Як раніше і обіцяли синоптики, осінь в Україні буде сухою і порівняно теплою.

Нагадаємо, що в одній з українських областей може зникнути зима: буде як у Туреччині.

Раніше Politeka писала, що погода помучить жителів України перед потеплінням: де чекати справжню осінь.

A ще Politeka повідомляла, що в Україну увірветься потепління: що буде з погодою.