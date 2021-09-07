У Київській області згоріла церква Іоанна Богослова
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
У селі Брилівка Ставищенської територіальної громади загорілася старовинна церква Іоанна Богослова, пожежу ліквідували за 2 години.
На місці події працювали 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Всередині споруда повністю знищена - все згоріло дотла.
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Про причини пожежі на даний момент немає інформації.
До слова, днями рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, що спалахнула у столичному костелі Святого Миколая.
Займання сталося між першим і другим поверхами і швидко поширилося на покрівлю будівлі.
Пожежа виникла в органному залі, вогонь поширився на площу 80 м кв.
Вогонь ліквідували о 23: 26. До гасіння залучалися 80 осіб та 16 одиниць техніки ДСНС. В результаті вогню люди не постраждали, але пожежа встигла завдати серйозних пошкоджень всередині будівлі.
Як розповіла прес-секретар ДСНС Світлана Водолага, в результаті пожежі пошкодження отримало внутрішнє оздоблення історичної будівлі.
Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку в Харкові.
Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.