У Київській області згоріла церква Іоанна Богослова

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У селі Брилівка Ставищенської територіальної громади загорілася старовинна церква Іоанна Богослова, пожежу ліквідували за 2 години.

На місці події працювали 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Всередині споруда повністю знищена - все згоріло дотла.

Про причини пожежі на даний момент немає інформації.

До слова, днями рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, що спалахнула у столичному костелі Святого Миколая.

Займання сталося між першим і другим поверхами і швидко поширилося на покрівлю будівлі.

Пожежа виникла в органному залі, вогонь поширився на площу 80 м кв.

Вогонь ліквідували о 23: 26. До гасіння залучалися 80 осіб та 16 одиниць техніки ДСНС. В результаті вогню люди не постраждали, але пожежа встигла завдати серйозних пошкоджень всередині будівлі.

Як розповіла прес-секретар ДСНС Світлана Водолага, в результаті пожежі пошкодження отримало внутрішнє оздоблення історичної будівлі.

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку в Харкові.

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.