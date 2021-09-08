Лікарі оцінюють стан постраждалої дівчинки як критичний
15-річний хлопець, який їхав на мопеді на великій швидкості збив школярку. Дівчинка якраз переходила дорогу на пішохідному переході в Одесі.
Про це повідомляє місцеве видання Одеса Info.
Як йдеться в повідомленні, в результаті наїзду дівчинка важко постраждала. Постраждала впала в кому, її стан критичний. Після наїзду дівчинка якийсь час довго кричала від болю, а потім знепритомніла. Встановити її особу вдалося по шкільному щоденнику, який був у неї з собою.
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Дитина, за даними медиків, у критичному стані. Лікарі оцінили стан постраждалої дитини як критичний: мозок постраждалої дівчинки вражений. Крім того, у неї ще й зламана нога.
Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.
Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.
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