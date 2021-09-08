Сергій Захарін зник 6 вересня, а 7 вересня близько 19 години вечора було виявлено його тіло

Сергій Захарін зник дорогою з Києва до Чернігова. Поліції вдалося його знайти, але на жаль він вже був мертвий. Чоловік місяць не дожив до свого 50-річчя.

Про це повідомляти сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"У понеділок, 6 вересня, чоловік повертався зі столиці і близько першої години ночі вийшов з автомобіля-таксі біля села Красилівка на трасі Київ-Чернігів, а потім зник", — йдеться в повідомленні.

Поліція не виявила на тілі померлого ознак насильницької смерті. Він був одягнений у сірі джинси, бежеву куртку на замку з капюшоном, чорні кросівки. При собі мав чорну сумку з речами і рюкзак кольору хакі. А пізніше на місці події поліцейські виявили передсмертну записку. Точну причину смерті чоловіка встановить судово-медична експертиза.

Варто відзначити, що в Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу. У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися в поліцію.

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