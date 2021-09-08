Суд обрав запобіжний захід дівчині, яка стріляла з арбалета у вчителів

19-річна випускниця розповіла про знущання над нею з боку дітей та вчителів.

За її словами, вона терпіла цькування, але не не розповідала про це батькам, а переживала все в собі.

"Мені дуже шкода, що я таке зробила. І, якби я могла повернутися в часі, то я б ні за що цього не зробила і вирішила б просто прийти до тих жінок, яким я завдала шкоди, і конструктивно влаштувати діалог, поговорила б і вирішила по-хорошому », — сказала Таїсія Петрова.

Суддя призначив їй 60 діб утримання під вартою без права внесення застави.

До слова, стало відомо, що арбалет дівчині подарували батьки.

"Монета з двох сторін, і вона винна, і вчителі - бачили булінг і самі ще підливали", "та тепер вона буде шо попало говорити. Аби до в'язниці не потрапила. Осудність мабуть підтвердилася. Ось тепер і меле. Через стільки часу прийшла мстити... Звичайно... Еге ж...", "У будь-якому випадку вона могла б когось вбити . З одного боку і дівчину шкода, з іншого замах на життя всього 60 діб . Був би на місці цієї дівчини якийсь хлопець то багато б по іншому б писали", - пишуть в мережі українці.

Відео можна побачити тут.

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