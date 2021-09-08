Наразі відомості за даним фактом внесено до Єдиного обліку
У місті Умань сталася пожежа на першому поверсі чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Згідно з повідомленням, пожежу ліквідовано на площі 30 м кв.підрозділи ДСНС за допомогою автодрабин евакуювали 20 осіб. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 28 осіб та 7 одиниць техніки. Вогнем знищено 2 ліжка, телевізор, холодильник та домашні речі. Стіни приміщення пошкоджені на площі 120 квадратних метрах.
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Як повідомило ТСН, поки студентів евакуювали автодрабинами, четверо-отруїлися чадним газом: вони були доставлені в лікарню. Ще троє, за інформацією рятувальників, отримали порізи склом, коли намагалися вистрибнути на вулицю через вікно на першому поверсі.
Палала кімната на першому поверсі, дим охопив всю будівлю. Студенти, які були на момент загоряння в приміщення кажуть, що була вибухова хвиля.
Поки про причини пожежі є тільки одна основна версія: необережне поводження електричними приладами.
Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку у Харкові.
Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.