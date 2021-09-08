Французько-Швейцарсько-український фільм Ольга висунули на премію Оскар.

Про це повідомили в українській Кіноакадемії.

"Ольга" - це драма Елі Граппа. Швейцарія вже визнала картину найкращим міжнародним художнім фільмом. Поки рано судити чи зможе картина потрапити в шорт-лист або лонг-лист Оскара. Фільму ще належить пройти відбір. Однак його можуть представити на 94-ій премії.

Елі Граап, режисер стрічки, висловив подяку членам журі Швейцарської Кіноакадемії, які високо оцінили його роботу. Фільм "Ольга" знімали в копродукції відразу кілька країн: Україна, Швейцарія і Франція. Сам Елі Граап-режисер з Франції. Ролі в картині дісталися українським гімнастам і спортсменам. Вони замінили собою професійних акторів.

Головну героїню Ольгу втілила на екрані Анастасія Будяшкіна - також українська гімнастка. На Каннському кінофестивалі це кінополотно відзначили призом спільноти письменників і композиторів. Фільму дісталася і нагорода в 5000 євро. На українські екрани цей фільм повинен вийти в 2022 році. Прем'єра запланована на лютий.

Події фільму розгортаються в 2013 році, коли почався Євромайдан. За подіями спостерігає Ольга. Вона розривається між життям у Швейцарії та рідній Україні.

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