Моргенштерн, якому заборонили в'їжджати в Україну вирішив виступити в Харкові, Запоріжжі та Києві.
Квитки вже доступні на сайті Kontramarka.
Концерти репера заплановані на 2021 рік. Концерт у Запоріжжі запланований на 13 листопада. 15 Листопада репер хоче приїхати до Харкова, а 16 листопада виступ пройде в Палаці спорту в Києві. На сайті сказано, що відвідати виступ російського виконавця зможуть тільки ті люди, які досягли шістнадцяти років.
Квитки коштують від 690 до 4490 грн. Відзначимо, що в 2020 році Моргенштерн запланував виступи в Україні, які повинні були пройти в червні нинішнього року. Артист їх скасував, заявивши, що боїться приїжджати в Україну.
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28 квітня Моргенштерн потрапив до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Після цього в'їзд в Україну для артиста закрили. У Службі безпеки України зазначили, що таке рішення викликане тим, що виконавець займається пропагандою культу жорстокості і насильства. Крім того, в СБУ Моргенштерна звинуватили в тому, що він поширює і приймає наркотики. Репер вирішив посперечатися з рішенням СБУ в Окружному адміністративному суді Києва. На даний час розгляд справи триває. При цьому, заборона в'їзду діє досі.
Нагадаємо, що російська співачка в Києві обматюкала і вигнала з концерту глядача
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