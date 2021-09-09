Дізнайтеся, яке 10 вересня свято, прикмети і головні заборони дня
Православна церква 10 вересня вшановує пам'ять двох святих-праведної Анни Пророчиці та преподобного Сави Крипецького. У народі день назвали Скирдники, тому що в цю пору зазвичай закінчувалися жнива хлібів.
Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.
Історія свята
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Ольга Сумська показала рідну сестру, з якою не спілкується, і улюбленого батька: могло б виповнитися 87
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська показала тіло в маленькому купальнику і розчарувала: "Немає такої страви Жульєн!"
Гвоздьова назвала головних невдах першого ефіру "Танців з зірками": "Melovin, Фагот і..."
Посилення карантину, до чого готуватися з 13 вересня: «Україна перейде в...»
Анна народилася в Єрусалимі і була благочестивою вдовою, яка належала до тієї категорії обраних, що зустріли Ісуса Христа ще в дитячому віці, коли Марія та Йосип вперше прийшли з ним в храм.
Що стосується святого Сави Крипецького, то він жив пізніше - в XV столітті і прийняв чернечий постриг. Дотримувався суворого посту і проводив час у молитвах. Часто до Сави приходили люди за порадою.
Одного разу до нього з'явився навіть князь разом зі своєю хворою дружиною, і завдяки молитвам Сави, жінка повністю вилікувалася від хвороби. Преподобний Сава завжди говорив про дотримання тілесної і моральної чистоти, схиляв людей до праведного способу життя. Навіть після смерті Сава залишився покровителем своєї чернечої обителі. Одного разу він з'явився розбійникам, які прийшли пограбувати монастир.
Традиції 10 вересня
У колишні часи в цей день українці продовжували активно збирати урожай і завершували посів озимої пшениці. Вважалося, що 10 вересня варто обов'язково попросити вищі сили про зцілення від пияцтва. У селах проводили гучні ярмарки.
Що не можна робити 10 вересня
Не можна лихословити, в іншому випадку погані слова залучать в життя проблеми, невдачі і хвороби.
Вважається, що в цей день не можна довго гуляти, особливо в лісі, існує велика ймовірність заблукати.
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- тепла і суха погода - до пізньої зими;
- гроза - до теплої осені.
Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.
Як повідомляла Politeka, Потужна молитва про дітей: як захистити найдорожчих від пристріту і нещастя.
Також Politeka писала, як каратимуть священиків за церковні правопорушення: затверджено документ.