Дізнайтеся, яке 10 вересня свято, прикмети і головні заборони дня

Православна церква 10 вересня вшановує пам'ять двох святих-праведної Анни Пророчиці та преподобного Сави Крипецького. У народі день назвали Скирдники, тому що в цю пору зазвичай закінчувалися жнива хлібів.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

Анна народилася в Єрусалимі і була благочестивою вдовою, яка належала до тієї категорії обраних, що зустріли Ісуса Христа ще в дитячому віці, коли Марія та Йосип вперше прийшли з ним в храм.

Що стосується святого Сави Крипецького, то він жив пізніше - в XV столітті і прийняв чернечий постриг. Дотримувався суворого посту і проводив час у молитвах. Часто до Сави приходили люди за порадою.



Одного разу до нього з'явився навіть князь разом зі своєю хворою дружиною, і завдяки молитвам Сави, жінка повністю вилікувалася від хвороби. Преподобний Сава завжди говорив про дотримання тілесної і моральної чистоти, схиляв людей до праведного способу життя. Навіть після смерті Сава залишився покровителем своєї чернечої обителі. Одного разу він з'явився розбійникам, які прийшли пограбувати монастир.

Традиції 10 вересня

У колишні часи в цей день українці продовжували активно збирати урожай і завершували посів озимої пшениці. Вважалося, що 10 вересня варто обов'язково попросити вищі сили про зцілення від пияцтва. У селах проводили гучні ярмарки.

Що не можна робити 10 вересня

Не можна лихословити, в іншому випадку погані слова залучать в життя проблеми, невдачі і хвороби.

Вважається, що в цей день не можна довго гуляти, особливо в лісі, існує велика ймовірність заблукати.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- тепла і суха погода - до пізньої зими;

- гроза - до теплої осені.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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