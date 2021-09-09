Трьом знакам Зодіаку в перший місяць осені потрібно бути обережніше з фінансами
Астрологи рекомендують стримати витрати і не влазити в кредити, так як грошове везіння від представників цих сузір'їв відвернеться.
Про це пише Rsute.
Овен
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Фінансові труднощі можуть дуже боляче вдарити по самолюбству Овнів. Проблеми можуть з незначних перетворитися на суцільну "чорну смугу". Астрологи радять продумувати всі витрати і налаштуватися на позитивний лад, щоб пройти з честю через грошові негаразди.
Рак
У діловій сфері астрологи радять не сильно проявляти активність, а зайняти позицію спостерігача. Адже у вересні Раки можуть зіткнутися зі зниженою мотивацією, втомою і низьким енергетичним потенціалом. Потрібно почати правильно розподіляти сили, щоб залишитися на плаву.
Риби
Повністю позбутися від невдач не вийде, хоча в силах цього знака пом'якшити їх вплив. Астрологи радять залишити тимчасово спроби боротися з дійсністю на фінансовому терені і пошукати віддушину в друзях і родині. Важливо не допускати недбалості в поточних справах.
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