Їй ще не було вісімнадцяти

Володимир Талашко, який знявся у відомому фільмі "В бій ідуть одні старики" , а нині викладає в Київському вузі, виявився замішаним у гучному скандалі

Студентки Київського університету імені Карпенка-Карого, де Талашко до початку розслідування викладав акторську майстерність, звинуватили 75-річну знаменитість у домаганнях. Мовляв, Володимир Дмитрович запрошував потенційних жертв до себе додому, випивав разом з ними і всіляко схиляв до інтиму.

Справа отримала новий виток, коли стало відомо про звинувачення Талашка в згвалтуванні неповнолітньої. Про це у себе на Фейсбук-сторінці розказала сама потерпіла, маркетолог Марія Смирнова-Матрос.

За її словами, Талашко був другом їх сім'ї, його вона знала з чотирьох років. Володимир Дмитрович, коли дівчині було 17 років, запросив її до Києва, щоб посприяти вступу до вузу і "піднатаскати" перед іспитами. Марія здивувалася тоді: подивившись розклад тестів, з'ясувалося, що вони пройшли ще пару тижнів тому, але метру, мабуть, "краще відомо".

Опинившись в апартаментах Талашка, той став приставати до неї чіплятися.

"Давай на ти, давай вип'ємо і т. д., - зазначила вона в коментарі Суспільному. - І я йому кажу, що я не хочу, але він продовжує наполягати, і я розумію, що мені ніхто не повірить... І я вирішила піддатися цій всій історії і поїхати якомога швидше".

Марія тоді прийняла рішення не звертатися в правоохоронні органи і не піднімати скандал. Зараз же, коли спливли інші подібні епізоди, дівчина хоче підтримати інших жінок, тому розкрила правду.

"Мені і моїй мамі дуже приємно, що його хтось покарає. Я просто хочу показати людям масштаб трагедії", - додала Смирнова-Матрос.

Талашко у відповідь на питання Суспільного про це звинувачення сказав: "Нічого не знаю, вперше чую це".

Користувачі Мережі бурхливо обговорюють те, що трапилося:

"маємо свого, українського Харві Вайнштейна, тільки нашого прізвище Талашко. Але американський статевий розбійник отримав 23 роки в'язниці і втратив свій бізнес"

"Не буває диму без вогню, старий "чорт" повинен відповісти а не віддуватися склерозом"

Раніше повідомлялося, що скандал з домаганнями відомого актора прийняв несподіваний оборот: "Дівчата, стежте за своєю поведінкою"

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