Ціни на проїзд збільшаться відразу в декількох містах України

В Україні знову дорожчає проїзд. В середньому ціни коливаються від 8 до 12 гривень. Розмови про підвищення тарифів почалися з лютого. Перевізники вимагали підняти ціни і подавали документи.

Про це повідомляє "Телеграф".

Першою анонсувала підвищення вартості проїзду Одеса. Так, з 15 вересня проїзд у маршрутних автобусах, які курсують містом, подорожчає до 10, а в деяких і до 11 гривень.

Подорожчання проїзду очікується також у Бердянську Запорізької області. Точної дати підвищення ще немає, але відомо, що проїзд встановлять на рівні 8 гривень.

Залежно від дальності маршруту вартість проїзду складе від 7 до 9 гривень в Павлограді Дніпропетровської області.

Приготується до подорожчання проїзду в маршрутках також слід жителям Сєвєродонецька Луганської області. Точних цифр поки немає, але відомо, що подорожчання відбудеться до кінця року. На даний час ціна проїзду становить 5 гривень.

Нагадаємо, що проїзд у маршрутках Одеси подорожчає з 15 вересня: скільки доведеться заплатити за поїздку.

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