Національна поліція оголосила в розшук малолітню дитину

Микола Іващенко пішов з дому в селі Пристроми під Києвом. На сьогоднішній день його місцезнаходження невідоме ні рідним хлопчика, ні поліції.

Про це повідомив відділ поліції №1 Бориспільського районного управління.

Уточнюється, що 8 вересня близько 8:00 ранку Микола пішов з дому, що за адресою: вулиця Черняховського, село Пристроми, Студентківська ТГ, Бориспільського району, Київської області. Додому він так і не повернувся.



На вигляд зниклому хлопчикові 8-9 років, зріст Миколи 140 см, у нього худорлява статура, обличчя овальне, а волосся русяве і коротко стрижене, а очі карі.

У день зникнення хлопчик був одягнений в зелену куртку, джинси, червону кофту і біло-сині кросівки.

Всім, кому відомо про місцезнаходження безвісти зниклого хлопця просять повідомити про це по спецлінії поліції "102". Або ж повідомити у разі отримання будь-якої інформації щодо можливого місцезнаходження хлопчика до найближчого відділення поліції.



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