8 вересня на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська поблизу села Підгірне Львівського району сталася ДТП

На трасі у Львівській області зіткнулися ВАЗ-2103 і Mercedes Sprinter. В аварії постраждали водій першого авто і три пасажири, серед них двоє дітей.

Про це повідомила прес-служба поліції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "ВАЗ-2103", 30-річний житель одного з сіл Львівської району, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем "Мерседес Спринтер", після чого "Мерседес" перекинувся.



За кермом мікроавтобуса перебувала 33-річна мешканка Закарпатської області. Вона не постраждала. Її пасажирів - 56-річну жінку, хлопців 8 і 12 років доставили в лікарню.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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