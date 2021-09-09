Точна причина смерті музиканта поки невідома

Серце популярного співака, музиканта, автора пісень, молодіжного пастора церкви "Джерело життя" Андрія Грифеля раптово зупинилося. Це сталося у Львові.

Сумну звістку повідомив вокаліст групи CRY НЕБА Олександр Мамедов в Facebook.

"Це шок! Так рано... Бро, ти справжня зірка, створений для сцени... Завжди захоплювався тим, як ти співав! Ми так і не встигли разом заспівати. Як зустрінемося, обов'язково це зробимо... До зустрічі, Андрій!"- написав Олександр Мамедов.

У червні йому виповнилося 36 років. Андрій Грифель був одружений, виховував трьох дітей - двох доньок і сина.

Як повідомляє РБК Украина, точна причина смерті музиканта невідома. Кажуть, що Андрій "грав у футбол і просто впав".

Андрій був засновником і лідером Львівської piano-post-pop rock групи PROVIDER. Також відомий по участі в популярній команді D. WORSHIP. У 2018 році став учасником християнського музичного проекту прославлення WHOLEHEART.

Українці в мережі співчувають родині співака і пишуть слова розради: "Просто шокуючий шок...", "Андрій... Хороша людина і крутий музикант. Пам'ять", "Сердечно співчуваю... Нехай Бог полегшить біль втрати і дасть сили пройти через всі труднощі...".

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