Кабмін всерйоз взявся за підвищення добробуту певної категорії українців

Так, голова уряду Денис Шмигаль оголосив дворазове підвищення премій. Але пощастить не всім. Мова про зростання грошової нагороди за звання "Вчитель року". Про це прем'єр-міністр повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише Politeka.net.

За інформацією Шмигаля, тепер за перше місце вчителям буде присуджена премія в розмірі 60 000 гривень, за друге місце - 54 000 гривень, за третє - 48 000 гривень.

"Із запланованим зростанням мінімальної заробітної плати ці суми будуть збільшуватися. Робота вчителів дуже важлива і відповідальна і вона повинна оцінюватися на належному рівні", - йдеться в повідомленні Шмигаля.

Раніше в Кабміні анонсували зростання на 9% зарплати педагогів до кінця цього року, а також ділилися, як підвищити виплати ще на 20%. Вже зараз, за словами міністра освіти Сергія Шкарлета, вчительська зарплата майже в 2,4 рази більше "мінімалки", і це не межа. Шкарлет розповів, що + 20% до зарплати можна отримати, пройшовши процедуру сертифікації. Він уточнив, що цього року документи подали 1800 осіб, минулого року серитифікацію вдало пройшли 902 вчителі. Чиновник назвав надбавку в 20% "непоганою сумою".

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