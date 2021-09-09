Під Києвом у суботу, 4 вересня, зник 68-річний Іван Любишкін, який працював охоронцем

Про його зникнення заявив син Денис. За його словами, батько працює охоронцем і того вечора повинен був повернутися додому. Вони розмовляли по телефону, коли зв'язок раптово обірвався.

Про це говориться у ТСН.

"Я, звичайно, почав хвилюватися, подзвонив йому на роботу, мені розповіли, що йому стало погано, він впав з крісла, втратив свідомість і почав битися в конвульсіях. Потім пройшло. Він прийшов до тями і вирішив їхати додому", - говорив він.

Додому він так і не потрапив. Зі слів сина, батько проходив військову службу в Афганістані, де отримав дві контузії. Денис сказав, батька іноді мучили головні болі. Він навіть проходив обстеження у лікарів і був у лікарні, але раніше таких сильних нападів не було помічено.

На даний момент чоловік ще знайдений, його пошуками займається поліція.

Син зниклого чоловіка Денис просить всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження батька відразу дзвонити йому по телефону: 068-160-76-99, або в поліію на спецлінію "102".

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