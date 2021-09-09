Українська бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Ярослава Магучіх знову засвітилася на фото зі спортсменкою з РФ Марією Ласіцкене
Фото з'явилися в Instagram австралійської легкоатлетки Елінор Паттерсон.
Спортсменки зробили колективне фото після фіналу Діамантової ліги в Цюріху.
Крім того, біля росіянки Ласіцкене стоїть інша наша спорстменка - Ірина Геращенко.
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До слова, нещодавно спортсменка прокоментувала і скандал, що спалахнув через її обійми на Олімпійських іграх з росіянкою Марією Ласіцкене.
Ярослава Магучіх запевнила, що пишається тим, що піднімає прапор і співає гімн України.
Ярослава Магучіх також надала шану українським воїнам.
"Хочу всіх запевнити: я маю честь належати до лав військовослужбовців Збройних Сил України, які захищають країну в російсько-українській війні. Поважаю наших воїнів, які дають всім нам можливість працювати, тренуватися, жити мирним життям! Я вірна Україні. Розумію, що сталося. Хочу закликати всіх бути обережними, тому що ворог готовий на все», - підкреслила українська спортсменка.
Нагадаємо, у Мінспорту пояснили фото Магучіх з росіянкою: "я бачив, як вона раділа".
Як повідомляла Politeka, Беленюк розніс чиновників за провал олімпійців за кошти бюджету.
Також Politeka писала, що Магучіх відповіла на закиди через скандальне фото з росіянкою: "у нас є свобода думки"