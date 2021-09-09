Український режисер і колишній в'язень Кремля Олег Сенцов не хоче бачити маленьку дочку Емму і давати їй своє прізвище.

Про це розповіла фотограф Юлія Бабич, мама Емми, - передає ТСН.

"Я написала, що Еммі погано, у неї проблема була зі здоров'ям. Він відповів, що не в Києві. Навіть не запитав, що з дитиною», - поділилася Юлія Бабич.

Відзначимо, що роман режисера і фотографа тривав два місяці. Емма з'явилася на світ в грудні минулого року. Її батьки дізналися про вагітність в той момент, коли їхні стосунки вже завершилися. За словами Юлії, під час вагітності, Олег Сенцов робив натяки на аборт. Режисер заявляв, що дівчина повинна сама зрозуміти, що ця дитина не зробить його щасливим.

Прізвище Еммі колишній політв'язень теж давати відмовився. Як аргумент використовував те, що якщо Юлії подобається її власне прізвище, то дівчина може передати її дитині. При цьому, молода мама не заперечує, що батько її дочки не відмовляється виплачувати аліменти. Юлія зізналася, що сама пропонувала Олегу побачитися з дитиною. Він назвав її поведінку маніпуляцією. Сам Сенцов в даний час знаходиться у Венеції. Там він веде підготовку до прем'єрного показу своєї картини «Носоріг».

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