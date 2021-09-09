Скандал спалахнув в одній з українських маршруток

Водій автобуса відмовився везти в салоні літню жінку з ручним візком, який складається. Це сталося в Дніпрі.

Відео інциденту, зняте свідками, показали в соціальних мережах.

На кадрах можна побачити, як водій маршрутного таксі №136 намагається вигнати з транспорту літню жінку з коляскою в руках. Водій аргументував це тим, що "автобус для перевезення людей, а не тачок".

"Прибирайте тачку. Це автобус. Я кажу, що не треба тут з нею. Це автобус для перевезення людей", - заявляв водій, штовхаючи жінку до виходу. Пенсіонерка не вийшла, а продовжувала стояти на місці.

Інші пасажири не дали водієві вигнати її з салону і пригрозили йому: "Зараз викличемо поліцію". За неї буквально заступилися всі пасажири автобуса, які вимагали водія показати ліцензію, роздати квитки, які він не видав нікому.

А також вимагали показати відповідний пункт у правилах перевезень, що забороняє перевозити ручні візки.



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