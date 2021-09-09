9 вересня депутати ВР проголосували за щорічну індексацію пенсій 1 березня.

Про це повідомляє Politeka.

Відповідна зміна передбачена законопроектом № 4668, який вніс до Ради Кабмін. Документ пройшов перше читання завдяки 317 голосам народних обранців. Зміни розробили в Міністерстві соціальної політики.

На думку авторів, відсутність конкретної дати шкодить стійкості пенсійного забезпечення. Також розробники відзначили, що завдяки введенню точної дати вдасться повернути щорічний перерахунок пенсій для людей, які отримують спецпенсію.

У цю категорію, в першу чергу, входять вчені, держслужбовці та військовослужбовці. У пояснювальній записці, яка додається до законопроекту сказано, що ще в 2017 році пенсії, призначені на основі "спеціальних" пенсійних програм, виключили зі списку вимагають індексації.

У документі сказано, що для військовослужбовців останній перерахунок провели ще в 2018 році. Він був пов'язаний зі зміною грошового забезпечення. Новий закон передбачає, що щорічна індексація для наведений вище категорій українців почне проводитися на тих же умовах, що і для інших. У законі прописано, що готельні категорії українців отримають право на достроковий вихід на пенсію.

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