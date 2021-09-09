Метеочутливі українці продовжать відчувати вплив магнітних бурь у жовтні 2021 року
За попередніми даними місяць обіцяє бути спокійним, але в наведений нижче графік можуть бути включені певні зміни.
Politeka.net розповість, коли чекати магнітних бурь, яким чином впливають магнітні бурі і як від них уберегтися.
У жовтні найбільш вірогідними датами магнітних бур є: 1 жовтня (слабкі магнітні потоки), 29 жовтня (незначні магнітні коливання), 30 жовтня (триваюча слабка буря).
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На кого і яким чином впливають магнітні бурі
Близько 60% людей сприйнятливі до впливу магнітних бур.
Найпоширеніший симптом - мігрені, які відчувають практично всі метеочутливі люди. Найчастіше біль стає інтенсивною і не здатна купіруватися звичними медикаментами.
Спостерігаються також скачки артеріального тиску, яке виражається в його падінні і різкому підйомі.
Крім перерахованих симптомів в несприятливі дні в жовтні 2021 року сприйнятливих людей можуть торкнутися наступні проблеми зі здоров'ям: апатія і занепад сил; дратівливість і спалахи гніву; запаморочення і млявість; ризик загострення хронічних захворювань.
Як поліпшити стан при бурях
Лікарі радять в цей період більше відпочивати і намагатися максимум часу проводити на свіжому повітрі.
Крім того, потрібно виключити з раціону алкоголь, а також напої, що містять кофеїн.
Варто скоротити фізичні навантаження і також допоможе повноцінний сон (7-8 годин) в провітрюваному приміщенні.
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