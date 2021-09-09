У Польщі, в Малопольському воєводстві викрили компанію, яка нелегально працевлаштувала 287 мігрантів, з них 285 – українці.

Про це повідомляє Straż Graniczna.

За даними видання, на компанію також працювали один громадянин Молдови і один представник Білорусі. 132 мігранти працювали там на умовах принципово відмінних від тих, які описувалися у воєводських дозволах.

Ще 52 людини не виконали договір про тимчасове проживання. Також відомо, що 172 людини зовсім не мали дозволу на роботу в Польщі. Компанія з працевлаштування отримала реєстрацію в Малопольському воєводстві.

Її власники можуть отримати штраф у розмірі від тисячі до 30 тисяч злотих. Адміністративні справи розпочали стосовно 172 трудових мігрантів, які працювали без необхідних дозволів.

Дані на цих людей передали представникам прикордонної служби. В результаті прикордонники повинні зобов'язати зазначених людей покинути територію Польщі за кілька днів.

Відзначимо також, що трудовим мігрантам, які працюють в Польщі без необхідного договору загрожує заборона на в'їзд в країни Шенгенської зони на термін до п'яти років. Зараз правоохоронці ще не встигли прийняти рішення щодо затриманих нелегальних мігрантів з України.

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