Американка Джессіка Енслоу здивувала передплатників зовнішністю, яку їй вдалося зберегти в чудовому вигляді в 46 років.

Відео Мами з дітьми з'явилося в її TikTok.

Зазначимо, що жінка виховує сімох дітей. В одному з роликів мама вирішила порівняти себе зі своїми старшими доньками. Різниця між ними-двадцять років. При цьому, на відео мама і її дівчатка виглядають сестрами. Старшій з дочок Джесіки виповнилося 26 років. Ще одній учасниці відео скоро буде 19 років.

В одному з недавніх відео Джессіка Енслоу порівняла себе зі старшими дочками. Хоча у них 20 років різниці, але вони дійсно виглядають як сестри. Старшій - 26 років, а трохи молодшій скоро виповниться 19. Передплатники здивувалися тому, наскільки мати дівчаток молодо виглядає. У коментарях написали, що автор відео змогла зберегти свою красу, незважаючи на вік.

Серед найпоширеніших коментарів-репліка про трьох сестер. Також зустрічаються поради, де багатодітній матері пропонують переконатися, що їй насправді 46 років.

Серед передплатників знайшлися і ті, хто просить пояснити секрет, який жінка використовує для збереження молодості. Зараз Джессіка почала розвивати свій аккаунт в Instagram. Там вона розповідає про цікаві випадки і приклади з власного життя.

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