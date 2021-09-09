У Донецькій області шістнадцятирічна дівчинка допомогла врятуватися шістьом братикам і сестричкам, коли їх будинок охопив вогонь.

Про це пише «Сьогодні».

За даними видання, була північ, коли будинок з дітьми всередині загорівся. У момент події батьків не було вдома. Мама сімох дітей розповіла, що в ніч пожежі вона з чоловіком поїхала в аптеку, щоб придбати дитяче харчування. Батьки ще не встигли виїхати за межі села в той момент, коли їм зателефонувала старша дочка і повідомила, що їх будинок загорівся.

"Горів коридор, я швидко відчинила вікно, вибила сітку і першу дитину викинула у вікно і посадила на диван», - поділилася Анна Столярук, 16-річна дівчинка.

Після цього вона почала будити інших сестер і братів і кричати їм, що будинок горить. Один з братів спробував втекти через коридор, але Анна його зупинила і сказала, що врятуватися можна тільки покинувши будинок через вікно. Коли старший брат опинився на вулиці, Анна взялася за порятунок маленьких дітей. Завдяки тому, що дівчинка оперативно відреагувала на подію, вона змогла врятувати шістьох сестричок і братиків ще до того, як на місце приїхали рятувальники. Рятувальники запропонували вручити дівчинці нагороду Герой-рятувальник року, а також подякували їй за проявлену мужність.

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