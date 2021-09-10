У мережі з'явилося кумедне відео про життя золотистого ретривера, який змушений жити з парою нахабних кішок в одному будинку.

Ролик опублікували на YouTube каналі Funny dog Bailey.

Відео дозволяє глядачеві стати свідком того, як коти зайняли ліжко пса, при цьому не захотіли звідти вставати. Маленькі котики вирішили відпочити в чужій теплій ліжечку. Золотистий ретривер спробував повернути собі своє місце.

Пса звуть Бейлі і на ролику видно, наскільки він здивований приходу несподіваних гостей, які зайняли його місце. Пес зробив спробу облаяти маленьких нахаб, але вони не звернули на нього ніякої уваги.

Великий пес поміняв тактику і став проявляти більше рішучості. Бейлі забрався на ліжко, спробувавши своєю мордою Скинути звідти кошенят. Маленькі гості вчепилися кігтями, тому у Бейлі знову не вийшло звільнитися від їх присутності.

Коти вмістилися в ліжечку знову, коли пес перестав їх штовхати. Бейлі змирився з тим, що відбувається і ліг на підлогу. Малюки почали бити пса по морді і дражнити. Бейлі спробував схопити підстилку, щоб непрохані гості звідти пішли, але вони залишилися лежати на місці. У коментарях користувачі порівняли пса з великою дитиною, яка страждає від того, що в будинку живе занадто багато котів.

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