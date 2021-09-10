Глава МОЗ Віктор Ляшко ініціював зміни в постанові Уряду Про карантин.

Про це повідомив сам міністр.

"Я хочу, щоб працювали підприємства і школи, але я не хочу паралізації системи охорони здоров'я", – заявив Ляшко.

Міністр охорони здоров'я закликав населення вакцинуватися. Віктор Ляшко розповів, що рішення про перехід країни до «жовтого» рівня епідемічної небезпеки в нашій країні можуть прийняти тільки після того, як змінять постанову, що стосується адаптивного карантину. Для цього в МОЗ ініціюють позачергове засідання.

За словами Ляшка, зміни необхідні для забезпечення роботи шкіл та інших закладів. Зокрема, в МОЗ передбачили одну дозу вакцини, яка буде обов'язковою для 80% персоналу закладу, в тому числі вчителів, щоб навчальний процес не довелося переривати.

Через тиждень після внесення змін до постанови Кабінету міністрів, Національна комісія з ТЕБ і НС повідомить про введення в Україні жовтого рівня епідемічної небезпеки. Рішення про перехід на червоний рівень повинні приймати на рівні окремих українських областей.

Ляшко повідомив, що з початку кампанії з вакцинації в країну вже доставили більше 22 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. При цьому, встигли використовувати 10 мільйонів доз.

Нагадаємо, що у МОЗ озвучили нові умови відвідування шкіл в Одесі

Як повідомляла Politeka, безліч життів вірус забрав за добу

Також Politeka писала, що Харків за крок від посилення карантину