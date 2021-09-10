Під Києвом з лікарні пішла пацієнтка і зникла

Попович Леся, 1965 року народження, була в реабілітаційному центрі в Київській області, де її випустили з уваги працівники.

Жінка хворіє деменцією (погіршення пам'яті і когнітивних здібностей).

Одягнена була в білий светр, чорні лосини і чорні кросівки. Живе вона в Івано-Франківській області, тому шукає спосіб дістатися додому.

У разі виявлення або отримання інформації про її місцезнаходження - просимо терміново повідомити в поліцію.

До слова, під Києвом 4 вересня зник 68-річний Іван Любишкін, який працював охоронцем

Про його зникнення заявив син Денис. За його словами, батько працює охоронцем і того вечора повинен був повернутися додому. Вони розмовляли по телефону, коли зв'язок раптово обірвався.

Син зниклого чоловіка Денис просить всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження батька відразу дзвонити йому по телефону: 068-160-76-99, або в поліію на спецлінію "102".

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