У Києві почалися масові перевірки карантинних правил і масочного режиму.

Про це повідомляє «Громадське радіо».

Рішення про початок перевірок прийняла РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. Інформацію про це підтвердила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

"Прийняли рішення посилити інспекції дотримання діючих санітарно-епідеміологічних норм", - сказала Старостенко.

За її словами, рейди дозволять жителям уберегти себе від вірусів, а також змусити порушників понести відповідальність. Старостенко підтвердила, що рейди нині вже проводять.

Заступник голови КМДА не повідомила, в яких саме місцях почалися посилені перевірки. Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що скоро почнуться рейди по областях нашої країни, мета яких-перевірка дотримання карантину і носіння масок. Кузін заявив, що в першу чергу перевіряти будуть співробітників підприємств, які віднесені до критичної інфраструктури.

За словами Кузіна, в деяких організаціях співробітники вже перестали дотримуватися масочний режим. Відзначимо, що Квітень нинішнього року став часом крайніх перевірок такого масштабу в столиці нашої країни. Для роботодавців, у компаніях яких співробітники не дотримуються правил карантину, штраф сягає 34 тисяч гривень.