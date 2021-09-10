У Києві почалися масові перевірки карантинних правил і масочного режиму.
Про це повідомляє «Громадське радіо».
Рішення про початок перевірок прийняла РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. Інформацію про це підтвердила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.
"Прийняли рішення посилити інспекції дотримання діючих санітарно-епідеміологічних норм", - сказала Старостенко.
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За її словами, рейди дозволять жителям уберегти себе від вірусів, а також змусити порушників понести відповідальність. Старостенко підтвердила, що рейди нині вже проводять.
Заступник голови КМДА не повідомила, в яких саме місцях почалися посилені перевірки. Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що скоро почнуться рейди по областях нашої країни, мета яких-перевірка дотримання карантину і носіння масок. Кузін заявив, що в першу чергу перевіряти будуть співробітників підприємств, які віднесені до критичної інфраструктури.
За словами Кузіна, в деяких організаціях співробітники вже перестали дотримуватися масочний режим. Відзначимо, що Квітень нинішнього року став часом крайніх перевірок такого масштабу в столиці нашої країни. Для роботодавців, у компаніях яких співробітники не дотримуються правил карантину, штраф сягає 34 тисяч гривень.