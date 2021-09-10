У Дніпрі мати отруїла однорічного сина і себе разом з ним.

Про це повідомляє Наше місто.

За даними видання, мати ввела собі і дитині невідомий препарат. Для цього вона використовувала шприц. Вона вирішила таким чином звести рахунки з життям. Генеральний директор лікарні Олексій Власов повідомив, що дитина поступила в медичний заклад у вкрай важкому стані. Незабаром він помер.

Правоохоронцям належить з'ясувати всі обставини трагедії. За попередніми даними, бабуся знайшла маму і дитину, коли вони перебували без свідомості. Мати загиблої повідомила, що прийшла в гості до дочки, оскільки вона перестала виходити на зв'язок. У кімнаті представники правоохоронних органів відшукали передсмертну записку, яку залишила мати вбитої дитини. Жінці 39 років. В даний час вона – в лікарні. Правоохоронці розпочали провадження за статтею»умисне вбивство неповнолітнього". Жінці загрожує тюремний термін до 15 років.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі батьки вирішили по черзі побити свою дитину, почавши катування на вулиці і продовживши його в ліфті. Це сталося на території житлового масиву «Райдужний». Під час побиття батьки та їхня дитина потрапили в об'єктив камер відеоспостереження.

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