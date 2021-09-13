Головними улюбленцями Фортуни в жовтні стануть три знаки зодіаку

Особливо сильно трьом знакам Зодіаку буде щастити у фінансовій, діловій сфері і в будь-яких справах, які стосуються матеріальної складової життя.

Про це пише Kleo.

Овен

Представникам знака пора зайнятися відкладеними справами, присвятити вільний час навчанню, саморозвитку, що в майбутньому принесе фінансовий успіх. Тим часом в особистому житті можуть бути проблеми - астрологи радять зберігати дипломатичність і не роздувати конфлікти.

Бик

Щастити Тельцям буде не тільки з фінансами, але і в будь-яких починаннях. За що б вони не взялися, успіх буде з ними весь час. Але на необдуманий ризик йти не варто, це може привести до небажаних наслідків і збитків.

Терези

У жовтні 2021 року Терезам вдасться налагодити фінансове становище за рахунок підробітків і виконання додаткових завдань. Тому не варто упускати можливість і вигідні пропозиції. Можна вирушати у відрядження і братися за будь-яку роботу.

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