Головними улюбленцями Фортуни в жовтні стануть три знаки зодіаку
Особливо сильно трьом знакам Зодіаку буде щастити у фінансовій, діловій сфері і в будь-яких справах, які стосуються матеріальної складової життя.
Про це пише Kleo.
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Представникам знака пора зайнятися відкладеними справами, присвятити вільний час навчанню, саморозвитку, що в майбутньому принесе фінансовий успіх. Тим часом в особистому житті можуть бути проблеми - астрологи радять зберігати дипломатичність і не роздувати конфлікти.
Бик
Щастити Тельцям буде не тільки з фінансами, але і в будь-яких починаннях. За що б вони не взялися, успіх буде з ними весь час. Але на необдуманий ризик йти не варто, це може привести до небажаних наслідків і збитків.
Терези
У жовтні 2021 року Терезам вдасться налагодити фінансове становище за рахунок підробітків і виконання додаткових завдань. Тому не варто упускати можливість і вигідні пропозиції. Можна вирушати у відрядження і братися за будь-яку роботу.
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