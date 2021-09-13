Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україна повинна відмовитися від кирилиці і перейти на латиницю
На думку політика, це буде "одна з фундаментальних речей", про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам потрібно позбутися кирилиці і перейти на латиницю", – заявив Данилов.
Данилов вважає, що англійську потрібно починати вивчати з дитячого садка, оскільки це "мова цивілізованого світу".
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Думки українців у мережі розділилися:
"За кордон виїжджаєш на роботу і кожен день Спік Інгліш, Спік Інгліш, а ти дуб, не знаєш ні х**на і сам мучишся і люди мучаться з тобою. Там ні у кого немає часу на пальцях поясняться", " давайте спочатку, повернемося,, хоч на трохи вищий рівень життя ..а взагалі все, засувки, позривало ..для чого Кирилиця ??англійська, це мова, яка прийнята для світового спілкування ..тут зрозуміло"," згоден з вивченням англійської мови", " проти. Це наша Абетка, частина нашої історії та культури. Латинка не передасть всі особливості української мови. І яка мета цього ?",- пишуть в коментарях користувачі Мережі.
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