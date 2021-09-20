Сім'ю Володимира Конкіна, який знявся в кінокартині "Місце зустрічі змінити не можна", завжди вважали зразковою, але після смерті його 32-річної дочки Софії почали спливати моторошні подробиці

49-річний син Конкіна Ярослав заявив, що кілька років тому батько вистрілив у нього з травматичного пістолета. Чоловік дивом не загинув. За словами актора, він нібито переплутав спадкоємця з грабіжником, але Ярослав впевнений, що все було не так, передає "СтарХіт".

Конкін-молодший згадує, що в той день вони з сестрою Софією (загиблою в басейні восени минулого року), прийшли до батька в гості, але той навідріз відмовився відкривати двері. Ярослав образився, в основному за сестру, він-то міг переночувати і на вокзалі, але як вона? І поліз по сходах зовні, щоб постукати у вікно і умовити батька їх впустити.

Володимир замість того, щоб поговорити з сином, схопився за зброю.

"Він дістав пістолет і розрядив його в мене! В упор! Він мене бачив. Знав, що це я. всі дев'ять куль в мене! Розумієте? У мене дві дірки залишилися. Дивом він мене не застрелив, не потрапив в обличчя. Я впав на машину до сусіда, і це мені врятувало життя", - поділився Конкін-молодший.

Зазначимо, Софія потонула в басейні фітнес-центру у вересні 2020. Слідство у цій справі триває досі. Є дві версії того, що сталося: дівчину хтось убив, або ж вона захлинулася, так як була в стані сп'яніння.

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