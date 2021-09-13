Нетверезий чоловік погрожує підірвати гранату

Про це повідомив телеграм-канал "Х Херсон".

Вранці 13 вересня на 102 зателефонувала мешканка Іванівки, вона повідомила, що її 45-річний чоловік забарикадувався в будинку і погрожує підірвати будинок.

На місці події працюють керівництво поліції області, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рота поліції особливого призначення.

Стало відомо, що чоловік живе з дружиною і 4-ма дітьми.

Чоловік посварився з дружиною і схопив гранату, потім він почав погрожувати рідним - дружина і діти вийшли з дому і викликали поліцію.

Чоловік закрився на 2 - му поверсі і відмовляється виходити-будинок оточили.

Нагадаємо, 16 липня, стало відомо про вибух на газопроводі в Донецьку. Він стався в Будьонівському районі міста в районі залізничної станції Мушкетово.

В результаті вибуху там почалося сильне загоряння, про постраждалих не повідомлялося.

Крім того, тоді з'явилася інформація про те, що на газопроводі спрацював вибуховий пристрій з армійським мінним детонатором.

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